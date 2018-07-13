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75 мостов и путепроводов Киева находятся в аварийном состоянии, - Кличко

Капитальный ремонт Шулявского путепровода продлится не больше года, заявил мэр Киева Виталий Кличко

Об этом передает пресс-служба мэра Киева.

"Мы поставили перед собой задачу за год полностью отремонтировать этот путепровод, чтобы им можно было пользоваться на полную мощность. Более одного миллиарда гривен будет стоить реконструкция моста", - отметил Кличко.

Также Кличко добавил, что 75 мостов и путепроводов украинской столицы также требуют капитального ремонта.

«Мы сделали обследование искусственных сооружений города. 75 мостов - в аварийном состоянии. Три – в предаварийном. Нам нужны сотни миллиардов гривен, чтобы восстановить едва живую инфраструктуру», - заявил Кличко.

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