75 мостов и путепроводов Киева находятся в аварийном состоянии, - Кличко
13 июля, 2018, 23:30
Капитальный ремонт Шулявского путепровода продлится не больше года, заявил мэр Киева Виталий Кличко
Об этом передает пресс-служба мэра Киева.
"Мы поставили перед собой задачу за год полностью отремонтировать этот путепровод, чтобы им можно было пользоваться на полную мощность. Более одного миллиарда гривен будет стоить реконструкция моста", - отметил Кличко.
Также Кличко добавил, что 75 мостов и путепроводов украинской столицы также требуют капитального ремонта.
«Мы сделали обследование искусственных сооружений города. 75 мостов - в аварийном состоянии. Три – в предаварийном. Нам нужны сотни миллиардов гривен, чтобы восстановить едва живую инфраструктуру», - заявил Кличко.
- Ранее стало известно, что отсрочка работ по реконструкции путепровода связано с многочисленными спорами о различных концепциях развязки.
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