75 мостов и путепроводов Киева находятся в аварийном состоянии, - Кличко

13 июля, 2018, 23:30

Капитальный ремонт Шулявского путепровода продлится не больше года, заявил мэр Киева Виталий Кличко

Об этом передает пресс-служба мэра Киева.

"Мы поставили перед собой задачу за год полностью отремонтировать этот путепровод, чтобы им можно было пользоваться на полную мощность. Более одного миллиарда гривен будет стоить реконструкция моста", - отметил Кличко.

Также Кличко добавил, что 75 мостов и путепроводов украинской столицы также требуют капитального ремонта.

«Мы сделали обследование искусственных сооружений города. 75 мостов - в аварийном состоянии. Три – в предаварийном. Нам нужны сотни миллиардов гривен, чтобы восстановить едва живую инфраструктуру», - заявил Кличко.