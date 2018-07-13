16 июля с Земли можно будет увидеть "Невероятного Халка" - огромную "зеленую" комету

13 июля, 2018, 11:45

Непериодическую комету PanSTARRS (C / 2017 S3) 16 августа, вероятно, можно будет наблюдать невооруженным глазом

Об этом пишет Countryliving.

Астроном-любитель Майкл Ягер из Австрии сообщил, что вечером 2 июля яркость кометы резко возросла с +12 до +9. Он сделал эту фотографию расширенной зеленой атмосферы кометы вскоре после вспышки.

"Газовое облако вокруг ядра кометы составляет около 4 угловых минут. Это означает, что атмосфера кометы составляет 260 000 км в диаметре, что почти в два раза больше Юпитера. Такие размеры делают ее достаточно легкой мишенью для домашних телескопов", - сказал Ягер.

Comet Panstarrs sails across the night sky pic.twitter.com/oPpBgAr6PV — Universe (@VistaUniverse) 4 июля 2018 г.

Комета PanSTARRS летит к Солнцу из облака Оорта, большого резервуара молодых комет в отдаленной внешней Солнечной системе. Ранее эта комета никогда не летала около соседних Земле планет.

Небесное тело было обнаружено 23 сентября 2017 года телескопом PanSTARRS на вершине вулкана Халеакала на острове Мауи.

Благодаря собранным данным астрономы смогли вычислить орбиту кометы и представили ее путь в интерактивной 3D-визуализации, которую полностью можно посмотреть здесь.

За движением кометы можно наблюдать в реальном времени.

PanSTARRS приближается к Солнцу по гиперболической орбите - узкой открытой траектории, которая в конечном счете вернет ее обратно за пределы внутренней Солнечной системы. В перигелии (ближайшей к Солнцу точке ее орбиты) 15-16 августа комета будет находиться внутри орбиты Меркурия, непосредственно подвергаясь солнечной радиации.

Особенность кометы состоит в том, что у нее практически нет хвоста, а газообразное вещество сосредоточено в облаке вокруг ядра. Благодаря необычному зеленому свечению ученые назвали комету Невероятный Халк.

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