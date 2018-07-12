Задержанных в Крыму украинских моряков держали под дулами автоматов, - родственники
Об этом сообщили их родственники при встрече с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.
Родственники рассказали Омбудсмену, что сразу после задержания украинцев доставили в Балаклаву "для проведения процессуальных действий". Капитан судна в настоящее время содержится в СИЗО в Симферополе, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Остальным четырем членам экипажа не выдвинуто никаких обвинений, однако их незаконно удерживали на территории Крыма. Уже третий месяц моряки не могут вернуться на территорию Украины - им не возвращают паспорта.
"Семьи задержанных отмечают нарушении прав человека с российской стороны. В частности, они рассказывают, что российские правоохранительные органы оказывали психологическое давление, моряков держали под дулом автоматов", - говорится в сообщении омбудсмена.
Людмила Денисова подчеркнула, что неоднократно обращалась к Омбудсмену РФ Татьяне Москальковой.
- Напомним, 3 мая, Госпогранслужба Украины предупредила, что Россия прибегла к остановке и досмотру судов, следующих в Украину.
- 4 мая стало известно о задержании российскими пограничниками украинского рыбацкого судна ЯМК-0041 с 5 украинцами на борту.
- Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что российская оккупационная власть, задержав украинское рыболовецкое судно, нарушила нормы международного морского права. Чиновник также отметил, что российский корабль "Аметист", который задержал ЯМК-0041, не впервые преследовал украинских рыбаков.
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