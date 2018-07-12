Задержанных в Крыму украинских моряков держали под дулами автоматов, - родственники

12 июля, 2018, 08:10

На украинских рыбаков с судна "ЯМК-0041", которых задержали российские пограничники в мае у мыса Тарханкут в аннексированном Крыму, оказывали психологическое давление

Об этом сообщили их родственники при встрече с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.

Родственники рассказали Омбудсмену, что сразу после задержания украинцев доставили в Балаклаву "для проведения процессуальных действий". Капитан судна в настоящее время содержится в СИЗО в Симферополе, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Остальным четырем членам экипажа не выдвинуто никаких обвинений, однако их незаконно удерживали на территории Крыма. Уже третий месяц моряки не могут вернуться на территорию Украины - им не возвращают паспорта.

"Семьи задержанных отмечают нарушении прав человека с российской стороны. В частности, они рассказывают, что российские правоохранительные органы оказывали психологическое давление, моряков держали под дулом автоматов", - говорится в сообщении омбудсмена.

Людмила Денисова подчеркнула, что неоднократно обращалась к Омбудсмену РФ Татьяне Москальковой.