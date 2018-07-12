 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Задержанных в Крыму украинских моряков держали под дулами автоматов, - родственники

На украинских рыбаков с судна "ЯМК-0041", которых задержали российские пограничники в мае у мыса Тарханкут в аннексированном Крыму, оказывали психологическое давление

Об этом сообщили их родственники при встрече с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.

Родственники рассказали Омбудсмену, что сразу после задержания украинцев доставили в Балаклаву "для проведения процессуальных действий". Капитан судна в настоящее время содержится в СИЗО в Симферополе, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Остальным четырем членам экипажа не выдвинуто никаких обвинений, однако их незаконно удерживали на территории Крыма. Уже третий месяц моряки не могут вернуться на территорию Украины - им не возвращают паспорта.

"Семьи задержанных отмечают нарушении прав человека с российской стороны. В частности, они рассказывают, что российские правоохранительные органы оказывали психологическое давление, моряков держали под дулом автоматов", - говорится в сообщении омбудсмена.

Людмила Денисова подчеркнула, что неоднократно обращалась к Омбудсмену РФ Татьяне Москальковой.

  • Напомним, 3 мая, Госпогранслужба Украины предупредила, что Россия прибегла к остановке и досмотру судов, следующих в Украину.
  • 4 мая стало известно о задержании российскими пограничниками украинского рыбацкого судна ЯМК-0041 с 5 украинцами на борту.
  • Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что российская оккупационная власть, задержав украинское рыболовецкое судно, нарушила нормы международного морского права. Чиновник также отметил, что российский корабль "Аметист", который задержал ЯМК-0041, не впервые преследовал украинских рыбаков.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 июля, 2018 четверг

больше новостей

12 июля, 2018 четверг

11 июля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать