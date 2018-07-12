Известная украинская певица снимается в кино в России

12 июля, 2018, 11:49

Известная украинская певица, экс-солистка группы "Виа Гра" Вера Брежнева снимается в кино в России

Об этом она написала в своем профиле в Instagram.

"Пока я снимаюсь в кино под Петербургом, о котором пока что ничего не могу рассказать и показать свой образ, решила вспомнить отпуск, который уже забыла, и счастливое фото моего июня", - написала Брежнева.