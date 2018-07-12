Известная украинская певица снимается в кино в России
12 июля, 2018, 11:49
Известная украинская певица, экс-солистка группы "Виа Гра" Вера Брежнева снимается в кино в России
Об этом она написала в своем профиле в Instagram.
"Пока я снимаюсь в кино под Петербургом, о котором пока что ничего не могу рассказать и показать свой образ, решила вспомнить отпуск, который уже забыла, и счастливое фото моего июня", - написала Брежнева.
Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который сделает более жестким наказание для украинских исполнителей, которые ездят на гастроли в Россию. В частности, предлагают взимать сбор в размере 20% с концертов.
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