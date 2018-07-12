Во Львове представители "Нацкорпуса" сорвали заседание горсовета
Об этом сообщает zaxid.net.
Представители "Национального корпуса" требовали отставки начальника городского управления здравоохранения Владимира Зуба, они также подрались с сотрудниками "Муниципальной охраны" и заблокировали сессионный зал.
Так, в течение всего заседания шел протест работников коммунальной стоматологии. Несколько десятков работников стоматологии пришли в сессионный зал, требуя выплатить им заработную плату за последние 11 месяцев.
После перерыва в сессионный зал, кроме стоматологов, ворвались еще несколько десятков молодых людей с криками "Зуба долой!". Они спровоцировали драку в зале заседания, после чего заняли сессионный зал. Среди протестующих были люди в футболках организации "Национальный корпус".
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