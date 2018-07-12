Во Львове представители "Нацкорпуса" сорвали заседание горсовета

12 июля, 2018, 19:50

В сессионный зал Львовского горсовета, где проходило очередное заседание ворвались несколько десятков представителей "Национального корпуса"

Об этом сообщает zaxid.net.

Представители "Национального корпуса" требовали отставки начальника городского управления здравоохранения Владимира Зуба, они также подрались с сотрудниками "Муниципальной охраны" и заблокировали сессионный зал.

Так, в течение всего заседания шел протест работников коммунальной стоматологии. Несколько десятков работников стоматологии пришли в сессионный зал, требуя выплатить им заработную плату за последние 11 месяцев.

После перерыва в сессионный зал, кроме стоматологов, ворвались еще несколько десятков молодых людей с криками "Зуба долой!". Они спровоцировали драку в зале заседания, после чего заняли сессионный зал. Среди протестующих были люди в футболках организации "Национальный корпус".