Ведущий украинского канала засветился в интервью сепаратистскому ресурсу

12 июля, 2018, 10:38

Ведущий программы "112 Украина" Денис Жарких попал в скандал из-за интервью пропагандистскому ресурсу News Front

Соответствующие кадры опубликовал на своей странице в Facebook журналист Евгений Назаренко.

"Новый ведущий 112 канала. Вчера ты рассказываешь про хунту на сепаратистском ньюз фронте, а сегодня ты ведущий на украинском канале. А почему нет, да, коллеги?", - пишет Назаренко.

На скриншотах видно, что Жарких давал интервью News Front 21 июня, а уже 23 июня появился в эфире "112 Украина".

В коментариях под заметкой Назаренко пользователи возмущаются тем, что Жарких может спокойно работать на украинском канале.

На ютуб-канале News Front опубликован эфир, в котором засветился Жарких. Он назывался "Денис Жарких: Зачем стравливают украинскую молодежь?". В интервью ведущий говорит, что "Украина не считает Донбасс своим".