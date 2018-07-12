Вблизи ЧАЭС привязали к дереву и изнасиловали иностранку, которая путешествовала автостопом
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.
Мужчины согласились подвезти девушку до границы, перед этим предложили посетить зону отчуждения. Чтобы проникнуть туда нелегально, час водили ее лесом. Там ремнем привязали к дереву и изнасиловали. После этого забрали у нее мобильный телефон, фотоаппарат и скрылись.
Потерпевшая обратилась в полицию и рассказала о преступлении, совершенном в отношении нее. Двое суток оперативники разыскивали злоумышленников.
Одного из них, 24-летнего киевлянина, уже задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Вещественные доказательства изъяты. Парень признался в содеянном.
Сейчас назначен ряд экспертиз. Полицейские устанавливают местонахождение сообщника задержанного.
Продолжается расследование в рамках открытых уголовных производств по ч. 2 ст. 153 (Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) и ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.
- Напомним, на Днепропетровщине недавно освобожденный из мест лишения свободы насильник-педофил надругался над 10-летней девочкой.
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