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Вблизи ЧАЭС привязали к дереву и изнасиловали иностранку, которая путешествовала автостопом

На Киевщине в лесополосе вблизи зоны ЧАЭС двое мужчин изнасиловали 24-летнюю иностранную туристку, которая путешествовала автостопом

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Мужчины согласились подвезти девушку до границы, перед этим предложили посетить зону отчуждения. Чтобы проникнуть туда нелегально, час водили ее лесом. Там ремнем привязали к дереву и изнасиловали. После этого забрали у нее мобильный телефон, фотоаппарат и скрылись.

Потерпевшая обратилась в полицию и рассказала о преступлении, совершенном в отношении нее. Двое суток оперативники разыскивали злоумышленников.

Одного из них, 24-летнего киевлянина, уже задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Вещественные доказательства изъяты. Парень признался в содеянном.

Сейчас назначен ряд экспертиз. Полицейские устанавливают местонахождение сообщника задержанного.

Продолжается расследование в рамках открытых уголовных производств по ч. 2 ст. 153 (Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) и ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

  • Напомним, на Днепропетровщине недавно освобожденный из мест лишения свободы насильник-педофил надругался над 10-летней девочкой.
 
 
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