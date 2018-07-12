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В Одессе из-за взрыва обрушилось здание Гидрометцентра

В результате взрыва баллонов с водородом произошло орушение одноэтажного здания на территории Гидрометцентра Черного и Азовского морей

Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра, передает “Укринформ”.

"Взрыв, который произошел сегодня в здании, где заправляли водородом зонды, привел к его обрушению. Пострадавших нет. Причины взрыва на территории госпредприятия на Французском бульваре, 89 устанавливают специалисты облуправления ГСЧС", - сообщили в администрации Гидрометцентра.

 
 
 
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