В Одессе из-за взрыва обрушилось здание Гидрометцентра
12 июля, 2018, 20:08
В результате взрыва баллонов с водородом произошло орушение одноэтажного здания на территории Гидрометцентра Черного и Азовского морей
Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра, передает “Укринформ”.
"Взрыв, который произошел сегодня в здании, где заправляли водородом зонды, привел к его обрушению. Пострадавших нет. Причины взрыва на территории госпредприятия на Французском бульваре, 89 устанавливают специалисты облуправления ГСЧС", - сообщили в администрации Гидрометцентра.
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