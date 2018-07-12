 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве изготавливали поддельные документы для криминальных авторитетов

Сотрудники Нацполиции задержали преступную группу, которая занималась изготовлением и продажей поддельных документов

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленники изготавливали различные поддельные документы, которые обычно в дальнейшем сбывались членам преступных группировок. По информации, один из станков для изготовления документов привезли со временно оккупированной территории Луганской области, где его раньше использовали в государственном учреждении.

Установлено, что группа выполнила более тысячи заказов на сумму около 8 миллионов гривен.

Среди документов, которые изготавливали мошенники, свидетельства о регистрации транспортных средств, водительские удостоверения, нотариальные доверенности, справки научно-исследовательского Бюро судебных экспертиз.

Все участники группы – жители Ивано-Франковской, Волынской, Черкасской, Киевской областей и Киева, в возрасте от 20 до 54 лет. "Работали" с четкой иерархией - каждый из участников выполнял свою функцию в группе, отвечая за конкретное направление работы.

"Вчера было проведено около десяти обысков в центральной и западной части Украины. Изъято специальное оборудование для изготовления удостоверений государственного образца, деньги в сумме около одного миллиона гривен и другие доказательства, которые сейчас исследуются следователями и оперативными работниками", - отметил глава Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины Сергей Тихонов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 июля, 2018 четверг

больше новостей

12 июля, 2018 четверг

11 июля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать