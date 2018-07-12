В Киеве изготавливали поддельные документы для криминальных авторитетов

12 июля, 2018, 20:33

Сотрудники Нацполиции задержали преступную группу, которая занималась изготовлением и продажей поддельных документов

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленники изготавливали различные поддельные документы, которые обычно в дальнейшем сбывались членам преступных группировок. По информации, один из станков для изготовления документов привезли со временно оккупированной территории Луганской области, где его раньше использовали в государственном учреждении.

Установлено, что группа выполнила более тысячи заказов на сумму около 8 миллионов гривен.

Среди документов, которые изготавливали мошенники, свидетельства о регистрации транспортных средств, водительские удостоверения, нотариальные доверенности, справки научно-исследовательского Бюро судебных экспертиз.

Все участники группы – жители Ивано-Франковской, Волынской, Черкасской, Киевской областей и Киева, в возрасте от 20 до 54 лет. "Работали" с четкой иерархией - каждый из участников выполнял свою функцию в группе, отвечая за конкретное направление работы.

"Вчера было проведено около десяти обысков в центральной и западной части Украины. Изъято специальное оборудование для изготовления удостоверений государственного образца, деньги в сумме около одного миллиона гривен и другие доказательства, которые сейчас исследуются следователями и оперативными работниками", - отметил глава Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины Сергей Тихонов.