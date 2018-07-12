В Киеве из окна многоэтажки выпала 7-летняя девочка

12 июля, 2018, 07:20

В Киеве на бульваре Кольцова в святошинском районе из окна выпала 7-летняя девочка

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Получив это сообщение, на место происшествия прибыли автопатрули, следственно-оперативная группа и медики. От полученных травм ребенок умер в больнице.

Работники ювенальной превенции в настоящее время общаются с родственниками девочки, чтобы установить все обстоятельства трагического инцидента.

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции.