В Киеве на проспекте Соборности столкнулись автомобиль и мотоцикл: образовалась пробка

12 июля, 2018, 16:50

В Днепровском районе столицы произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, в результате которого возникла пробка

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

На проспекте Соборности водитель "Лады", нарушая правила дорожного движения, пыталась развернуться через две сплошные.

В это время мотоциклист не успел отреагировать и врезался в машину. Мотоциклист получил ушибы. Отмечается, что жизни мотоциклисту пока ничего не грозит.

ДТП произошло напротив рынка Березняки, на проспекте Соборности образовалась пробка.