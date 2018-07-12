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В Киеве на проспекте Соборности столкнулись автомобиль и мотоцикл: образовалась пробка


фото: Вартові.Еспресо
В Днепровском районе столицы произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, в результате которого возникла пробка

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

На проспекте Соборности водитель "Лады", нарушая правила дорожного движения, пыталась развернуться через две сплошные.

В это время мотоциклист не успел отреагировать и врезался в машину. Мотоциклист получил ушибы. Отмечается, что жизни мотоциклисту пока ничего не грозит.

ДТП произошло напротив рынка Березняки, на проспекте Соборности образовалась пробка.

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