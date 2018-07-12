В Харькове курсант с револьвером ограбил "Быстро деньги"

12 июля, 2018, 13:01

В Харькове 21-летний курсант военного вуза с револьвером ограбил отделение кредитного учреждения "Быстро деньги"

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Юноша похитил 20 тысяч гривен.

Происшествие случилось утром 3 июля. Житель Днепропетровской области ворвался в помещение отделения "Быстро деньги" по улице Сумской и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, открыто завладел деньгами.

Полиция поймала преступника. Им оказался 21-летний юноша, который учится в одном из харьковских военных вузов.

"У него изъяты вещественные доказательства, в том числе револьвер. Мотив своего поступка молодой человек объяснил желанием спасти тяжело больного близкого родственника, которому была необходима срочная операция", - говорится в сообщении.

По информации полиции, задержанному сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления и избрана мера пресечения в виде ареста.

"Злоумышленнику грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества", - отметили в пресс-службе.

Открыто уголовное производство по статье "Разбой".