В центре Одессы неизвестный открыл стрельбу по скейтерам: двое ранены
12 июля, 2018, 15:07
На углу улиц Дерибасовской и Преображенской неизвестный мужчина стрелял по молодежи, катавшейся на скейтбордах
Об этом сообщил советник главы Одесской полиции Руслан Форостяк в Facebook.
В ночь на 12 июля в центре Одессы мужчина совершил несколько выстрелов из травматического оружия в группу молодежи, которая каталась на скейтах возле памятника Воронцову. Отмечается, что двое из этих юношей получили телесные повреждения, один из них оказался несовершеннолетним
Свидетели задержали правонарушителя и передали правоохранителям. Позже его доставили в отдел полиции, где сейчас решается вопрос о внесении сведений о событии в ЕРДР по статье "Хулиганство".
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