Украину снова охватят грозы: названы области, где сегодня дождливо

12 июля, 2018, 08:58

В большинстве областей Украины 12 июля ожидается осложнение погодных условий

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

В ведомстве отметили, что сегодня в стране, кроме Кировоградской, Одесской, Николаевского и Херсонской областей, ожидаются грозы.

Днем пройдут сильные дожди, в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

А в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях местами будут шквалы 15-20 м/сек.