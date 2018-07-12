Украину снова охватят грозы: названы области, где сегодня дождливо
12 июля, 2018, 08:58
В большинстве областей Украины 12 июля ожидается осложнение погодных условий
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
В ведомстве отметили, что сегодня в стране, кроме Кировоградской, Одесской, Николаевского и Херсонской областей, ожидаются грозы.
Днем пройдут сильные дожди, в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях.
А в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях местами будут шквалы 15-20 м/сек.
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