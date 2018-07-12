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Украинка стала чемпионкой мира в необычной дисциплине


фото: iaaf.org
Украинская семиборка Алина Шух неожиданно выиграла золото молодежного чемпионата мира по легкой атлетике в метании копья

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

В Тампере (Финляндия) Алина Шух стала чемпионкой мира U20 по метанию копья, несмотря на то, что ее основной дисциплиной является семиборье, соревнования по которому впереди.

Уже в первой попытке Шух очертила свои медальные намерения, отправив копье на 53,42 м. Во второй и третьей попытках Алина только улучшала этот результат – 54,53 м и 55,95 м. Именно показатель 55,95 м и принес нашей спортсменке победу на чемпионате мира.

Серебряную медаль выиграла японка Томока Кувазое (55,66 м), а бронзовую – американка Дана Бейкер (55,04 м).

С одной золотой наградой сборная Украины делит четвертую строчку медальной таблицы с командами Индонезии, Новой Зеландии и ЮАР.

  • Ранее на юношеском чемпионате Европы украинский метатель молота Михаил Кохан показал лучший результат сезона в мире, а наша прыгунья в высоту Ярослава Магучих установила новый рекорд соревнований

 

 

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