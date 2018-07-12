Украинка стала чемпионкой мира в необычной дисциплине
Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
В Тампере (Финляндия) Алина Шух стала чемпионкой мира U20 по метанию копья, несмотря на то, что ее основной дисциплиной является семиборье, соревнования по которому впереди.
Уже в первой попытке Шух очертила свои медальные намерения, отправив копье на 53,42 м. Во второй и третьей попытках Алина только улучшала этот результат – 54,53 м и 55,95 м. Именно показатель 55,95 м и принес нашей спортсменке победу на чемпионате мира.
Серебряную медаль выиграла японка Томока Кувазое (55,66 м), а бронзовую – американка Дана Бейкер (55,04 м).
С одной золотой наградой сборная Украины делит четвертую строчку медальной таблицы с командами Индонезии, Новой Зеландии и ЮАР.
Better known as a heptathlete, Alina Shukh impressed by taking gold in the individual final javelin— IAAF (@iaaforg) 11 июля 2018 г.
She will be back on track for her favourite event in a few hours#IAAFworlds pic.twitter.com/VidQBZ2BCx
- Ранее на юношеском чемпионате Европы украинский метатель молота Михаил Кохан показал лучший результат сезона в мире, а наша прыгунья в высоту Ярослава Магучих установила новый рекорд соревнований
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