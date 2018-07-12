Украина, несмотря на просьбы Польши, не отменила закон о героях УПА, - Дуда
Об этом заявил президент Польши Дуда после саммита НАТО, сообщает "Европейская правда".
Как отмечается, во время саммита Дуда встретился с президентом Петром Порошенко.
"В отношениях с президентом Порошенко мы досконально знаем, какие вопросы являются сложными. Я сказал ему, чтобы он имел к нам претензии, потому что наш парламент принял нормы, которые были обжалованы мной в Конституционном суде, так как являются неточными", - сказал он.
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В то же время Дуда обратил внимание украинского коллеги на то, что Украина первой приняла нормы, предполагающие глорификацию УПА.
"Они до сих пор не изменены несмотря на мою просьбу. Я сказал ему, что следует рассматривать это в одинаковых категориях. У нас тоже есть свои оговорки. Там есть фигуры, которые мы не можем принять ни в коем случае", - заявил президент Польши.
Президент Польши также объяснил, почему не было общего поминовения Волынской трагедии.
"Там речь не шла о какой польско-украинской войне. Это был геноцид, этнические чистки против поляков. Не отрицаю акций в ответ, но это не были военные, а гражданские", - сказал он.
- В Украине и Польше разное отношение к происходящему на Волыни и в Восточной Галичине 1943-1944 годов. Сейм Польши назвал Волынскую трагедию геноцидом польского народа, украинские историки это отрицают. Польские историки возлагают ответственность за убийства гражданского населения исключительно на ОУН и УПА, а большинство украинских историков убеждены в ответственности за эти преступления обеих сторон. В Польше считают, что в результате этнических чисток погибли более 100 тыс. поляков и 5-10 тыс. украинцев. В то же время в Украине говорят о нескольких десятках тысяч убитых поляков и до 20 тыс. украинцев
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