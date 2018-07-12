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Ученые обнаружили на землеподобной планете умеренный климат, благоприятный для жизни

Астрономы из Национальной обсерватории Бразилии в Рио-де-Жанейро обнаружили на планете Ross 128b в созвездии Девы схожий с земным состав недр и мягкий климат. А значит, по мнению ученых, там могла бы существовать жизнь

Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters, кратко его описывает портал space.com. Это означает, что на поверхности небесного тела может существовать жизнь.

В 2017 году астрономы сообщили об открытии землеподобной планеты всего в 11 световых годах от Земли. Небесное тело, получившее название Ross 128b, обладает минимальной массой около 1,35 земных и находится в 20 раз ближе к своей материнской звезде, чем наша планета к Солнцу.

Вращается экзопланета вокруг неактивного красного карлика Ross 128, который, в отличие ви большинства схожих объектов, гораздо реже переживает мощные вспышки. Кроме того, по предварительной оценке, у планеты оказался умеренный климат - это значит, что на ее поверхности царят температуры, благоприятные для существования потенциальной жизни.

Там существует жидкая вода, а масса океана в 1,3 раза превышает массу океана на Земле. Ей около 5 млрд лет - это означает, что на планете уже установился мягкий и ровный климат без резких перепадов температуры и избыточной сейсмической активности.

Наблюдая за раскаленной планетой через телескоп APOGEE, астрономы установили, что на поверхности звезды Ross 128 содержится примерно столько же углерода, титана и железа, и Солнце. Это означает, что планета, которая вращается вокруг красного карлика, имеет схожий с земным состав недр и ядра.

Если альбедо Ross 128b, что характеризует отражательную способность небесного тела, похоже с альбедо Земли, то средняя температура на экзопланете составляет 294 ± 10 кельвинов (20 градусов Цельсия). Если же Ross 128b больше похожа на Марс или Венеру, то равновесная температура на ней составит 299 ± 11 или 223 Кельвина соответственно (25 или -50 градусов Цельсия).

Однако в настоящее время предположение о том, как может выглядеть планета и какой на ней царит климат, основаны исключительно на оценках ее массы и удаленности от материнской звезды. Получить больше информации о планете могут помочь косвенные методы, например, анализ химического состава Ross 128.

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