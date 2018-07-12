Twitter удалит миллионы подозрительных аккаунтов

12 июля, 2018, 14:08

Twitter обещает удалить учетные записи, которые были заблокированы за подозрительную активность. Безопасные и "живые" аккаунты обещают не трогать

Об этом сообщает The New York Times.

Большинство таких аккаунтов принадлежат, как полагают в Twitter, реальным людям, которые в какой-то момент потеряли над ними контроль и не изменили по требованию компании пароль. Представитель Twitter заявил, что счет идет на десятки миллионов аккаунтов.

Ожидается, что общее количество подписчиков снизится на 6%. Среднестатистический пользователь потеряет в среднем по 4 подписчика, в крупных аккаунтов счет может идти на тысячи.

Таким образом компания признала, что легкий доступ к фальшивым подписчикам, а также медленная реакция Twitter на проблему способствовала "накручиванию" фальшивых фолловеров и использованию таких аккаунтов в не самых лучших целях.

"Мы не хотим стимулировать искусственное увеличение фолловеров, поскольку это не точная мера влияния кого-то на платформу или вообще влиятельность в мире", - сказал Дель Гарвей, вице-президент Twitter - "Мы считаем, что это действительно важный и значимый показатель, и мы хотим, чтобы люди имели уверенность, что они взаимодействуют с настоящими активными пользователями".

Для Twitter реформа происходит в критический момент. Несмотря на то, что это небольшая компания с гораздо меньшим числом пользователей, чем Facebook или Google, Twitter резко критиковался за то, что позволяет распространять злоупотребления и "язык ненависти" на своей платформе.

А вместе с другими социальными сетями Twitter был критическим инструментом влияния России на выборах 2016 года, когда для распространения агитации и дезинформации использовались десятки тысяч учетных записей.