Туск - Трампу: на встрече с Путиным не забывайте, кто ваш стратегический друг, а кто - стратегическая проблема
Об этом Туск заявил во время пресс-конференции после подписания нового соглашения о сотрудничестве между ЕС и НАТО за день до саммита Североатлантического альянса в Брюсселе, передает "Лига. Новости".
"Европа первой отреагировала после терактов 11 сентября, а европейские военные вместе с американскими принимают участие в миссиях в Афганистане. Не забывайте об этом, когда мы завтра встретимся на саммите, а также, когда вы встретитесь с президентом Путиным в Хельсинки. Всегда следует знать, кто ваш стратегический друг и кто ваша стратегическая проблема ", - подчеркнул Туск.
Туск также заявил, что европейские страны тратят на оборону больше, чем Россия, и столько же, сколько Китай, передает "Радио Свобода".
"Мы хотим защитить жителей Европы всеми возможными средствами и лучшего партнера, чем НАТО, у нас нет. Дорогой президент Трамп, у Америки нет и не будет лучшего союзника, чем Европа. Сегодня европейцы вкладывают в оборону больше, чем Россия тратит, и столько же, сколько тратит Китай". - сказал Туск.
- Напомним, ранее Дональд Трамп призвал союзников по НАТО вдвое увеличить расходы на оборону.
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