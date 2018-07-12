Сутки в ООС: оккупанты снова сорвали разведение войск, ранен боец ВСУ
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Вчера обстановка на Востоке Украины оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия: они 17 раз открывали огонь по позициям украинской армии.
Оккупанты в который раз сорвали разведение сторон и средств у Станицы Луганской, выпустив несколько очередей из крупнокалиберного пулемета в сторону украинских бойцов. Под обстрелы из гранатометов попало и Крымское.
Позиции у Новолуганского, Светлодарска и Луганского, что на Светлодарском направлении, 7 раз накрыли огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Донецком и Мариупольском направлениях враги били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Талаковки и Широкино.
"К сожалению, за прошедшие сутки один военнослужащий был ранен. По данным разведки двое оккупантов получили ранения", - отметили в ведомстве.
Сегодня, 12 июля, оккупанты уже 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донецком и Мариупольском направлениях. Они обстреляли позиции у Марьинки, Березовой, Троицкого и Водяного из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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