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Сутки в ООС: оккупанты снова сорвали разведение войск, ранен боец ВСУ

В течение минувших суток один украинский военнослужащий получил ранения на Донбассе, потери противника - два лица

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера обстановка на Востоке Украины оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия: они 17 раз открывали огонь по позициям украинской армии.

Оккупанты в который раз сорвали разведение сторон и средств у Станицы Луганской, выпустив несколько очередей из крупнокалиберного пулемета в сторону украинских бойцов. Под обстрелы из гранатометов попало и Крымское.

Позиции у Новолуганского, Светлодарска и Луганского, что на Светлодарском направлении, 7 раз накрыли огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком и Мариупольском направлениях враги били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Талаковки и Широкино.

"К сожалению, за прошедшие сутки один военнослужащий был ранен. По данным разведки двое оккупантов получили ранения", - отметили в ведомстве.

Сегодня, 12 июля, оккупанты уже 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донецком и Мариупольском направлениях. Они обстреляли позиции у Марьинки, Березовой, Троицкого и Водяного из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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