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Столичные электросети будут проверять дроны

ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" обследует линии электропередач с использованием беспилотника, оборудованного видеокамерами высокого разрешения и тепловизором

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Предприятие осуществило пилотное обследование столичной подстанции "Левобережная" и прилегающих ЛЭП с помощью дрона.

Техника выявила повреждения на проводах, контактных элементах и строительных конструкциях. Ранее обследование осуществляли обходчики с земли или с подъемом на элементы ЛЭП, что требует их отключения.

"Воздушная съемка - наиболее современный метод диагностики электросетей во всем мире, поскольку позволяет охватить весь сетевой комплекс мегаполиса, выявить его слабые места. В столице Украины такая диагностика проводится впервые. Полученная после воздушной съемки информация может быть использована для определения приоритетов будущих капитальных ремонтов и инвестиционных программ", - отметил руководитель проектов технического развития "ДТЭК Сети" Алексей Калайда.

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