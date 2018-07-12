СБУ обнаружила мужчину, который способствовал "референдуму" в Крыму. Он имеет кучу наград от РФ

12 июля, 2018, 13:29

На Херсонщине сотрудники Службы безопасности Украины выявили пособника российских оккупантов, который способствовал незаконной аннексии Крыма

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что херсонец, находясь в 2014 году на территории АР Крым, перешел на сторону агрессора и способствовал проведению псевдореферендума, инициированного оккупационными властями.

По месту жительства злоумышленника провели обыски. Во время следственных действий обнаружили ведомственную медаль Министерства Обороны РФ "За возвращение Крыма", медаль так называемой "Республики Крым" "За защиту Крыма" с соответствующими наградными документами, справку исполкома одного из поселковых советов АР Крым об участии злоумышленника в обеспечении общественного порядка на избирательном участке, паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство РФ о пенсионном обеспечении.

Мужчина также хранил поощрительные грамоты, выданные российскими "казацкими организациями" и так называемыми "органами местного самоуправления" временно оккупированной территории АРК, запрещенную коммунистическую символику и георгиевские ленты.

Также правоохранители изъяли ручные гранаты Ф-1 и РГД-5 и двести пятьдесят граммов вещества похожего на порох. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия.