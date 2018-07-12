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Россияне в Сирии приехали в последний анклав повстанцев договариваться о капитуляции войскам Асада

В Сирии российская военная делегация вошла в удерживаемый повстанцами район города Дераа на юге страны и начала переговоры о его сдаче войскам Башара Асада

Об этом сообщили представители повстанцев, передает Reuters.

Две бронированные машины с российскими офицерами приехали в район Аль-Шая, после чего начались переговоры с командирами Свободной сирийской армии о выполнении условий соглашения о капитуляции. Около 2 тыс. повстанцев с семьями остались в этом районе. Соглашение предусматривает их эвакуацию и сдачу оружия.

Повстанцы хотят покинуть южный регион и переместиться на северо-запад, граничащий с Турцией. Там остался их последний опорный пункт.

Сирийская правительственная армия готовится поднять флаг над Дераа. Таким образом президент Сирии Башар Асад с помощью России и Ирана восстановил контроль над большинством сирийских территорий, захваченных повстанцами с 2011 года, когда в стране началась война.

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