Рецепт прочитали в интернете: херсонцы организовали цех по производству поддельного кофе
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Цех разместили в помещении склада, где в антисанитарных условиях производился кофе без соблюдения каких-либо технологий и стандартов. Рецептуру организаторы прочитали в Интернете, ингредиенты добавляли по своему усмотрению.
Во время обыска помещения горе-производители не смогли предъявить полицейским никаких документов, которые бы подтверждали происхождение и качество товара.
Сотрудники полиции установили, что злоумышленники продавали продукцию оптом и в розницу предпринимателям не только Херсонской, но и других областей Украины. Цену ставили чуть ниже оригинал. В свою очередь, предприниматели поставляли поддельный кофе в небольшие киоски, магазины и базы.
"Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу для проверки на наличие в кофе вредных веществ, которые представляют угрозу жизни и здоровью людей", - сообщил заместитель начальника следственного управления ГУНП в Херсонской области Виктор Баранецкий
Полицейские изъяли оборудование, с помощью которого изготавливался кофе. Это обычная бетономешалка, в которой злоумышленники смешивали ингредиенты неизвестного происхождения, и станки по изготовлению упаковки известной марки. Также изъяты денежные средства, полученные от противоправной деятельности.
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