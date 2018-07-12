Рецепт прочитали в интернете: херсонцы организовали цех по производству поддельного кофе

12 июля, 2018, 20:57

В Херсоне трое местных жителей и крымчанин организовали подпольный цех по производству кофе, подделанного под известную марку

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Цех разместили в помещении склада, где в антисанитарных условиях производился кофе без соблюдения каких-либо технологий и стандартов. Рецептуру организаторы прочитали в Интернете, ингредиенты добавляли по своему усмотрению.

Во время обыска помещения горе-производители не смогли предъявить полицейским никаких документов, которые бы подтверждали происхождение и качество товара.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленники продавали продукцию оптом и в розницу предпринимателям не только Херсонской, но и других областей Украины. Цену ставили чуть ниже оригинал. В свою очередь, предприниматели поставляли поддельный кофе в небольшие киоски, магазины и базы.

"Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу для проверки на наличие в кофе вредных веществ, которые представляют угрозу жизни и здоровью людей", - сообщил заместитель начальника следственного управления ГУНП в Херсонской области Виктор Баранецкий

Полицейские изъяли оборудование, с помощью которого изготавливался кофе. Это обычная бетономешалка, в которой злоумышленники смешивали ингредиенты неизвестного происхождения, и станки по изготовлению упаковки известной марки. Также изъяты денежные средства, полученные от противоправной деятельности.