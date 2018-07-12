Рада одобрила соглашение, которое облегчит процесс осуждения виновных в трагедии MH17

12 июля, 2018, 12:07

Верховная Рада приняла законопроект №0194 о ратификации соглашения между Украиной и Нидерландами о международном правовом сотрудничестве относительно преступлений, связанных со сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года

За соответствующее решение отдал голоса 241 депутат, сообщает Еспресо.TV.

Соглашение регулирует вопросы, касающиеся преследования и осуждения в Нидерландах лиц за нарушения, связанные со сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года в Украине, в том числе сотрудничества компетентных органов Украины и Нидерландов.

Со стороны Украины уполномоченными органами определены Генпрокуратура (в отношении запросов органов досудебного следствия) и Министерство юстиции (в отношении запросов судов); со стороны Нидерландов – министра безопасности и юстиции.

Так, Нидерланды имеют право преследовать лиц за катастрофу МН17, и для этого Украина может передать уголовное производство, в том числе по просьбе нидерландской стороны.

Документ регулирует вопросы передачи в Украину исполнения наказаний, в том числе на основании приговоров, вынесенных заочно, возможность применения к осужденной мер до принятия решения относительно выполнения наказания.

Если Украина не может выдать обвиняемого Нидерландам, он может принять участие в рассмотрении дела в Нидерландах в режиме видеоконференции. Подозреваемым и обвиняемым, которые находятся в Украине, обеспечивается право на доступ к адвокату, в том числе такого, который представляет лицо в нидерландском судебном процессе.