Рада одобрила соглашение, которое облегчит процесс осуждения виновных в трагедии MH17
За соответствующее решение отдал голоса 241 депутат, сообщает Еспресо.TV.
Соглашение регулирует вопросы, касающиеся преследования и осуждения в Нидерландах лиц за нарушения, связанные со сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года в Украине, в том числе сотрудничества компетентных органов Украины и Нидерландов.
Со стороны Украины уполномоченными органами определены Генпрокуратура (в отношении запросов органов досудебного следствия) и Министерство юстиции (в отношении запросов судов); со стороны Нидерландов – министра безопасности и юстиции.
Так, Нидерланды имеют право преследовать лиц за катастрофу МН17, и для этого Украина может передать уголовное производство, в том числе по просьбе нидерландской стороны.
Документ регулирует вопросы передачи в Украину исполнения наказаний, в том числе на основании приговоров, вынесенных заочно, возможность применения к осужденной мер до принятия решения относительно выполнения наказания.
Если Украина не может выдать обвиняемого Нидерландам, он может принять участие в рассмотрении дела в Нидерландах в режиме видеоконференции. Подозреваемым и обвиняемым, которые находятся в Украине, обеспечивается право на доступ к адвокату, в том числе такого, который представляет лицо в нидерландском судебном процессе.
- 13 июня нидерландские законодатели одобрили соглашение, подписанное с Украиной, чтобы облегчить возможное преследование лиц, ответственных за крушение малайзийского "Боинга".
- 24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Украины с установки "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил РФ.
- Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в катастрофе MH17.
- Bellingcat уличила российского разведчика, который перебрасывал "Бук" на Донбасс.
- Сотни родственников жертв готовят жалобу в ЕСПЧ на Россию.
- 25 мая Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к катастрофе MH17 на Донбассе в 2014 году.
- Правительство Нидерландов не видит оснований считать Украину ответственной за падение самолета малайзийских авиалиний MH17.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве