"Ливерпуль" нашел замену голкиперу, который провалил финал ЛЧ
12 июля, 2018, 13:04
"Ливерпуль" хочет заменить в воротах неудачника финала Лиги чемпионов Лориуса Кариуса на бразильца Алиссона Бекера
Об этом сообщает Football Italia.
Английский клуб уже подготовил официальное предложение итальянской "Роме" и готов заплатить за голкипера 65 млн евро. "Ливерпуль" предлагает 25-летнему вратарю сборной Бразилии пятилетний контракт и зарплату в 6 млн евро за сезон.
Однако "Рома" хочет заработать на трансфере Алиссона больше и требует за бразильца, которым также интересуется "Реал", 70 млн евро.
Алиссон выступает за "Рому" с 2016-го года. В прошлом сезоне голкипер сыграл 49 матчей во всех турнирах, пропустил 47 голов и 22 матча отстоял на ноль.
- Лорис Кариус в финале Лиги чемпионов против "Реала" в Киеве допустил две нелепые ошибки, которые привели к поражению "Ливерпуля" со счетом 1:3.
- Тренер английского клуба объяснил ошибки немецкого голкипера сотрясением мозга, с которым Кариус играл после столкновения с футболистом мадридцев Серхио Рамосом.
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