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"Ливерпуль" нашел замену голкиперу, который провалил финал ЛЧ


фото: hr.n1info.com
"Ливерпуль" хочет заменить в воротах неудачника финала Лиги чемпионов Лориуса Кариуса на бразильца Алиссона Бекера

Об этом сообщает Football Italia.

Английский клуб уже подготовил официальное предложение итальянской "Роме" и готов заплатить за голкипера 65 млн евро. "Ливерпуль" предлагает 25-летнему вратарю сборной Бразилии пятилетний контракт и зарплату в 6 млн евро за сезон.

Однако "Рома" хочет заработать на трансфере Алиссона больше и требует за бразильца, которым также интересуется "Реал", 70 млн евро.

Алиссон выступает за "Рому" с 2016-го года. В прошлом сезоне голкипер сыграл 49 матчей во всех турнирах, пропустил 47 голов и 22 матча отстоял на ноль.

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