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"ЛНР" отправила российского снайпера на подконтрольную Украине территорию. Его задержала СБУ

На Луганщине задержали гражданина Российской Федерации, воевавшего на стороне террористов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В 2014 году жителя Казани завербовал представитель ФСБ России для участия в боевых действиях против Украины. Злоумышленник был участником террористических группировок “призрак" и "брянка ссср". Под руководством российских инструкторов он прошел снайперскую подготовку и воевал против сил АТО вблизи Первомайска на Луганщине.

В 2017 году россиянина повторно завербовало "министерство государственной безопасности ЛНР". Он получил задание перейти через линию разграничения, “осесть” на подконтрольной украинской власти территории и ждать дальнейшие инструкции.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали террориста на Луганщине во время попытки пересечения линии разграничения.

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