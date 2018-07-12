Продолжается прием заявок на четвертый конкурс идей Small World. Big Ideas
Организатор проекта – компания Media Resources Management (Украина). Партнерами SMALL WORLD. BIG IDEAS традиционно выступают международный дистрибутор Small World IFT (США) и крупнейший международный рынок аудиовизуального контента MIPCOM (Франция).
Конкурс открывает новые возможности для создателей развлекательного контента, в числе которых – независимые продюсеры и креативщики, представители крупных продакшн-компаний и телеканалов, начинающие и опытные игроки форматного бизнеса. Все без исключения приглашаются попробовать свои силы на международном конкурсе на лучшую идею в жанре non-scripted entertainment show.
Что мы ищем? Конкурс SMALL WORLD. BIG IDEAS нацелен на поиск новых оригинальных идей развлекательного жанра (game, quiz, dating, travel, survival, reality show и др.) на любой стадии готовности – от идеи («бумажный формат») до продукта, который уже был в эфире.
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься со 2 июля до 10 августа 2018 года. Все проекты будут оцениваться независимым экспертным жюри, в состав которого войдут представители международной и украинской медиаиндустрии с многолетним опытом работы в области разработки, дистрибуции и адаптации форматов.
Финальный раунд SMALL WORLD. BIG IDEAS состоится в понедельник, 17 сентября 2018 года на международном медиафоруме KYIV MEDIA WEEK (Киев, Украина).
Победитель SMALL WORLD. BIG IDEAS – автор наилучшей идеи по мнению экспертов и партнеров конкурса - получит уникальные возможности для профессионального развития на международном рынке, а его формат – путевку в мир и шанс покорить сердца зрителей на всех континентах:
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Партнер конкурса SMALL WORLD. BIG IDEAS компания Small World IFT (США) станет эксклюзивным дистрибутором формата-победителя на международном рынке, включит формат в свой каталог и представит его на всех основных международных рынках контента. Также компания оказывает консалтинговые услуги по доработке формата в соответствии с мировыми стандартами, анализирует возможность его адаптации на различных территориях мира и финансирует производство промо-ролика. Официально международному сообществу идея-победитель будет представлена уже в виде формата на MIPTV 2019.
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Международный партнер SMALL WORLD. BIG IDEAS и KYIV MEDIA WEEK – MIPCOM (Франция) предоставляет победителю конкурса бейдж участника крупнейшего международного рынка аудиовизуального контента MIPTV, который состоится в апреле 2019 года в Каннах, Франция.
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Официальный туристический партнер KMW 2018 – компания КИЙ АВИА предоставляет победителю перелет во Францию и проживание в Каннах на период участия в MIPTV (апрель, 2019).
Напомним, что в предыдущие годы победителями конкурса стали: Елена Малкова и Игорь Сторчак (Украина) – авторы тревел-шоу Generations on Tour (2017), Литал Шемеш (Израиль), автор реалити-шоу Come to Bed (2016), Нана Суханова и Павел Пелешко (Украина) с проектом Drive This! (2015).
Условия участия в конкурсе и прием заявок – на официальной странице SMALL WORLD. BIG IDEAS.
Следите за новостями проекта на www.kyivmediaweek.com и Facebook-странице медиафорума.
Партнеры проекта:
EUTELSAT – Официальный партнер KMW
K7 Media – Интеллектуальный партнер
MIPCOM – Международный партнер
C21 Media – Международный медиапартнер
Vancouver Film School – Международный партнер
Baltic to Black Sea Documentary Network (B2B Doc) – Международный партнер
Телеканал «Украина» – Партнер линейки ивентов, посвященных сериальному производству
Cannes Corporate Media & TV Awards – Международный партнер
NATPE – Международный партнер
Filmteractive – Международный партнер
Finlandia – Партнер вечеринки KMW
Медианяня – Информационный партнер
Телеканал NEWSONE – Информационный медиапартнер
Телеканал «Прямой» – Телевизионный медиапартнер
Так Треба Продакшн – Технический партнер
Телеканал Еспресо – Информационный телепартнер
Фокус – Деловой медиапартнер
UA|TV – Международный телевизионный партнер
ЛІГА.net – Информационный партнер
PATRIOT RENTAL – Технический партнер
VGL cinema – Информационный партнер
Отраслевые информационные партнеры:
Prensario| TVbizz | CEETV | MEDIASAT | Детектор Медиа | Медиабизнес | MBR | CR | Газета День | Reklamaster | Señal International |
Организатор:
ул. Закревского 22, г. Киев, 02222, Украина
info@mrm.ua | +380 44 459 46 10
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