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Продолжается прием заявок на четвертый конкурс идей Small World. Big Ideas

Первый отборочный этап международного конкурса идей развлекательных форматов SMALL WORLD. BIG IDEAS 2018 продолжается до 10 августа. Конкурс проводится уже четвертый год подряд, но его финал состоится впервые в рамках KYIV MEDIA WEEK

Организатор проекта – компания Media Resources Management (Украина). Партнерами SMALL WORLD. BIG IDEAS традиционно выступают международный дистрибутор Small World IFT (США) и крупнейший международный рынок аудиовизуального контента MIPCOM (Франция).

Конкурс открывает новые возможности для создателей развлекательного контента, в числе которых – независимые продюсеры и креативщики, представители крупных продакшн-компаний и телеканалов, начинающие и опытные игроки форматного бизнеса. Все без исключения приглашаются попробовать свои силы на международном конкурсе на лучшую идею в жанре non-scripted entertainment show.

Что мы ищем? Конкурс SMALL WORLD. BIG IDEAS нацелен на поиск новых оригинальных идей развлекательного жанра (game, quiz, dating, travel, survival, reality show и др.) на любой стадии готовности – от идеи («бумажный формат») до продукта, который уже был в эфире.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься со 2 июля до 10 августа 2018 года. Все проекты будут оцениваться независимым экспертным жюри, в состав которого войдут представители международной и украинской медиаиндустрии с многолетним опытом работы в области разработки, дистрибуции и адаптации форматов.  

Финальный раунд SMALL WORLD. BIG IDEAS состоится в понедельник, 17 сентября 2018 года на международном медиафоруме KYIV MEDIA WEEK (Киев, Украина).

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Победитель SMALL WORLD. BIG IDEAS – автор наилучшей идеи по мнению экспертов и партнеров конкурса - получит уникальные возможности для профессионального развития на международном рынке, а его формат – путевку в мир и шанс покорить сердца зрителей на всех континентах:

  • Партнер конкурса SMALL WORLD. BIG IDEAS компания Small World IFT (США) станет эксклюзивным дистрибутором формата-победителя на международном рынке, включит формат в свой каталог и представит его на всех основных международных рынках контента. Также компания оказывает консалтинговые услуги по доработке формата в соответствии с мировыми стандартами, анализирует возможность его адаптации на различных территориях мира и финансирует производство промо-ролика. Официально международному сообществу идея-победитель будет представлена уже в виде формата на MIPTV 2019.

  • Международный партнер SMALL WORLD. BIG IDEAS и KYIV MEDIA WEEK – MIPCOM (Франция) предоставляет победителю конкурса бейдж участника крупнейшего международного рынка аудиовизуального контента MIPTV, который состоится в апреле 2019 года в Каннах, Франция.

  • Официальный туристический партнер KMW 2018 – компания КИЙ АВИА предоставляет победителю перелет во Францию и проживание в Каннах на период участия в MIPTV (апрель, 2019).

Напомним, что в предыдущие годы победителями конкурса стали: Елена Малкова и Игорь Сторчак (Украина) – авторы тревел-шоу Generations on Tour (2017), Литал Шемеш (Израиль), автор реалити-шоу Come to Bed (2016), Нана Суханова и Павел Пелешко (Украина) с проектом Drive This! (2015).

Условия участия в конкурсе и прием заявок – на официальной странице SMALL WORLD. BIG IDEAS.  

Следите за новостями проекта на www.kyivmediaweek.com и Facebook-странице медиафорума.

Партнеры проекта:

EUTELSAT – Официальный партнер KMW

K7 Media – Интеллектуальный партнер

MIPCOM – Международный партнер  

C21 Media – Международный медиапартнер

Vancouver Film School – Международный партнер

Baltic to Black Sea Documentary Network (B2B Doc) – Международный партнер

Телеканал «Украина» – Партнер линейки ивентов, посвященных сериальному производству

Cannes Corporate Media & TV Awards – Международный партнер

NATPE – Международный партнер

Filmteractive – Международный партнер

Finlandia – Партнер вечеринки KMW

Медианяня – Информационный партнер

Телеканал NEWSONE – Информационный медиапартнер

Телеканал «Прямой» – Телевизионный медиапартнер

Так Треба Продакшн – Технический партнер

Телеканал Еспресо – Информационный телепартнер

Фокус – Деловой медиапартнер

UA|TV – Международный телевизионный партнер

ЛІГА.net – Информационный партнер

PATRIOT RENTAL – Технический партнер

VGL cinema – Информационный партнер

Отраслевые информационные партнеры:

Prensario| TVbizz | CEETV | MEDIASAT | Детектор Медиа | Медиабизнес | MBR | CR |  Газета День | Reklamaster | Señal International |

Организатор:

MEDIA RESOURCES MANAGEMENT

ул. Закревского 22, г. Киев, 02222, Украина

info@mrm.ua | +380 44 459 46 10

mrm.ua | kyivmediaweek.com | Facebook

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