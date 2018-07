Продолжается прием заявок на четвертый конкурс идей Small World. Big Ideas

12 июля, 2018, 18:11

Первый отборочный этап международного конкурса идей развлекательных форматов SMALL WORLD. BIG IDEAS 2018 продолжается до 10 августа. Конкурс проводится уже четвертый год подряд, но его финал состоится впервые в рамках KYIV MEDIA WEEK

Организатор проекта – компания Media Resources Management (Украина). Партнерами SMALL WORLD. BIG IDEAS традиционно выступают международный дистрибутор Small World IFT (США) и крупнейший международный рынок аудиовизуального контента MIPCOM (Франция).

Конкурс открывает новые возможности для создателей развлекательного контента, в числе которых – независимые продюсеры и креативщики, представители крупных продакшн-компаний и телеканалов, начинающие и опытные игроки форматного бизнеса. Все без исключения приглашаются попробовать свои силы на международном конкурсе на лучшую идею в жанре non-scripted entertainment show.

Что мы ищем? Конкурс SMALL WORLD. BIG IDEAS нацелен на поиск новых оригинальных идей развлекательного жанра (game, quiz, dating, travel, survival, reality show и др.) на любой стадии готовности – от идеи («бумажный формат») до продукта, который уже был в эфире.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься со 2 июля до 10 августа 2018 года. Все проекты будут оцениваться независимым экспертным жюри, в состав которого войдут представители международной и украинской медиаиндустрии с многолетним опытом работы в области разработки, дистрибуции и адаптации форматов.

Финальный раунд SMALL WORLD. BIG IDEAS состоится в понедельник, 17 сентября 2018 года на международном медиафоруме KYIV MEDIA WEEK (Киев, Украина).

Победитель SMALL WORLD. BIG IDEAS – автор наилучшей идеи по мнению экспертов и партнеров конкурса - получит уникальные возможности для профессионального развития на международном рынке, а его формат – путевку в мир и шанс покорить сердца зрителей на всех континентах:

Партнер конкурса SMALL WORLD. BIG IDEAS компания Small World IFT (США) станет эксклюзивным дистрибутором формата-победителя на международном рынке, включит формат в свой каталог и представит его на всех основных международных рынках контента. Также компания оказывает консалтинговые услуги по доработке формата в соответствии с мировыми стандартами, анализирует возможность его адаптации на различных территориях мира и финансирует производство промо-ролика. Официально международному сообществу идея-победитель будет представлена уже в виде формата на MIPTV 2019.

Международный партнер SMALL WORLD. BIG IDEAS и KYIV MEDIA WEEK – MIPCOM (Франция) предоставляет победителю конкурса бейдж участника крупнейшего международного рынка аудиовизуального контента MIPTV, который состоится в апреле 2019 года в Каннах, Франция.

Официальный туристический партнер KMW 2018 – компания КИЙ АВИА предоставляет победителю перелет во Францию и проживание в Каннах на период участия в MIPTV (апрель, 2019).

Напомним, что в предыдущие годы победителями конкурса стали: Елена Малкова и Игорь Сторчак (Украина) – авторы тревел-шоу Generations on Tour (2017), Литал Шемеш (Израиль), автор реалити-шоу Come to Bed (2016), Нана Суханова и Павел Пелешко (Украина) с проектом Drive This! (2015).

Условия участия в конкурсе и прием заявок – на официальной странице SMALL WORLD. BIG IDEAS.

Следите за новостями проекта на www.kyivmediaweek.com и Facebook-странице медиафорума.

