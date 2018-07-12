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Президент Туркменистана зачитал свой рэп со своим внуком


фото: з відкритих джерел
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе со своим внуком Керимгулы записал песню в стиле рэп

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Бердымухамедов сыграл на гитаре, а потом перешел к синтезатору и зачитал свой куплет на туркменском, внук выступал на английском. Стихотворение Sportly Türkmenistan ("Спортивный Туркменистан"), которое стало основой композиции, написал сам президент.

Аранжировкой занимался Керимгулы Бердымухамедов. В песне говорится о будущем международном авторалли "Амуль-Хазар 2018", достижении туркменского спорта и красоте местной природы.

 

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