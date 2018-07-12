Порошенко, Сытник и нардеп Грановский устроили тайную встречу дома у президента, - журналисты

12 июля, 2018, 21:40

По данным журналистов, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник посещал дом в Козине, в котором живет президент Петр Порошенко

Об этом сообщает "Радио Свобода", разместившее соответствующее видео в YouTube.

Встреча состоялась поздно вечером 26 апреля. В это же время у ворот резиденции были зафиксированы машины, которыми пользуется депутат от фракции БПП Александр Грановский.

Отметим, что информация о встрече была обнародована через 2,5 месяца после съемки.

"Точную дату не помню, но несколько месяцев назад я был там (на встрече с Порошенко в Козине, - ред.). Встреча проходила тет-а-тет и касалась Антикоррупционного суда. Обсуждали вопрос участия международных экспертов. Я занял позицию, что нет никаких компромиссов и надо принять то, что предлагали эксперты и международные партнеры ", - сказал Сытник журналистам, которые 26 апреля вели в Козине съемку.

По его словам, была необходимость провести такую ​​встречу с главой государства.

"Это не была тайная встреча. Я сейчас о ней заявляю ", - добавил Сытник в разговоре с журналистами.

Глава НАБУ сказал, что не видел на этой встрече нардепа Грановского, хотя журналисты зафиксировали его авто у ворот резиденции. По его словам, за три года было 12-15 таких встреч с президентом Порошенко.

Президент Порошенко и нардеп Грановский не ответили на вопрос журналистов относительно этой встречи 26 апреля.