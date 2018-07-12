Порошенко, Сытник и нардеп Грановский устроили тайную встречу дома у президента, - журналисты
Об этом сообщает "Радио Свобода", разместившее соответствующее видео в YouTube.
Встреча состоялась поздно вечером 26 апреля. В это же время у ворот резиденции были зафиксированы машины, которыми пользуется депутат от фракции БПП Александр Грановский.
Отметим, что информация о встрече была обнародована через 2,5 месяца после съемки.
"Точную дату не помню, но несколько месяцев назад я был там (на встрече с Порошенко в Козине, - ред.). Встреча проходила тет-а-тет и касалась Антикоррупционного суда. Обсуждали вопрос участия международных экспертов. Я занял позицию, что нет никаких компромиссов и надо принять то, что предлагали эксперты и международные партнеры ", - сказал Сытник журналистам, которые 26 апреля вели в Козине съемку.
По его словам, была необходимость провести такую встречу с главой государства.
"Это не была тайная встреча. Я сейчас о ней заявляю ", - добавил Сытник в разговоре с журналистами.
Глава НАБУ сказал, что не видел на этой встрече нардепа Грановского, хотя журналисты зафиксировали его авто у ворот резиденции. По его словам, за три года было 12-15 таких встреч с президентом Порошенко.
Президент Порошенко и нардеп Грановский не ответили на вопрос журналистов относительно этой встречи 26 апреля.
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