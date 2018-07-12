Полицейские задержали мужчину за имитацию секса с 8-месячной дочкой для порно

12 июля, 2018, 12:26

На Житомирщине полицейские задержали мужчину, который имитировал секс со своей 8-месячной дочерью для порно-ролика

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Преступление раскрыли сотрудники киберполиции. Первоочередная информация поступила от Австралийских коллег: в сети обнаружены материалы порнографического характера с участием ребенка, которому на вид меньше года.

Работники киберполиции провели предварительную проверку и установили причастность к распространению этих файлов 27-летнего жителя Житомирщины. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за создание и распространение предметов порнографического характера.

Полицейские установили, что злоумышленник совершал развратные действия, имитировал половые акты с собственной дочерью 2017 года рождения. Фото распространял в интернете с помощью российского ресурса "yandex.ru", запрещенного на территории Украины.

В квартире злоумышленника провели обыск.

По его результатам полицейские изъяли компьютер и мобильный телефон, который злоумышленник прятал в детских игрушках. По результатам предварительного осмотра правоохранители обнаружили на телефоне злоумышленника файлы порнографического содержания с участием малолетнего ребенка. Изъятая техника направлена в экспертный центр для проведения всех необходимых экспертиз.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом в отношении малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.