Полицейские задержали мужчину за имитацию секса с 8-месячной дочкой для порно
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Преступление раскрыли сотрудники киберполиции. Первоочередная информация поступила от Австралийских коллег: в сети обнаружены материалы порнографического характера с участием ребенка, которому на вид меньше года.
Работники киберполиции провели предварительную проверку и установили причастность к распространению этих файлов 27-летнего жителя Житомирщины. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за создание и распространение предметов порнографического характера.
Полицейские установили, что злоумышленник совершал развратные действия, имитировал половые акты с собственной дочерью 2017 года рождения. Фото распространял в интернете с помощью российского ресурса "yandex.ru", запрещенного на территории Украины.
В квартире злоумышленника провели обыск.
По его результатам полицейские изъяли компьютер и мобильный телефон, который злоумышленник прятал в детских игрушках. По результатам предварительного осмотра правоохранители обнаружили на телефоне злоумышленника файлы порнографического содержания с участием малолетнего ребенка. Изъятая техника направлена в экспертный центр для проведения всех необходимых экспертиз.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом в отношении малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
- Напомним, в Кривом Роге правоохранители задержали семейную пару, которая использовала свою 4-летнюю дочь для съемок порнографических роликов.
- Позже выяснилось, что родители девочки были братом и сестрой.
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