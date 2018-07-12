Похитили полмиллиона: полицейские шантажировали бизнесмена из Луганщины

12 июля, 2018, 14:23

Служба безопасности задержала двух харьковских полицейских, которые ограбили частного предпринимателя на Луганщине

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Харьковские полицейские в ходе следственно-оперативных мероприятий на территории одного из частных предприятий Северодонецка обнаружили крупную сумму денег. Сотрудники полиции потребовали у частного предпринимателя отдать им часть денег, за что обещали не изымать всю выявленную сумму.

После отказа бизнесмена злоумышленники отобрали деньги в сумме почти 500 тысяч гривен и вернулись в Харьков. Сотрудники спецподразделения СБУ задержали полицейских во время следующего визита в Северодонецк. Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений по статьям "Превышение власти" и "Грабеж" .