Похитили полмиллиона: полицейские шантажировали бизнесмена из Луганщины
12 июля, 2018, 14:23
Служба безопасности задержала двух харьковских полицейских, которые ограбили частного предпринимателя на Луганщине
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Харьковские полицейские в ходе следственно-оперативных мероприятий на территории одного из частных предприятий Северодонецка обнаружили крупную сумму денег. Сотрудники полиции потребовали у частного предпринимателя отдать им часть денег, за что обещали не изымать всю выявленную сумму.
После отказа бизнесмена злоумышленники отобрали деньги в сумме почти 500 тысяч гривен и вернулись в Харьков. Сотрудники спецподразделения СБУ задержали полицейских во время следующего визита в Северодонецк. Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений по статьям "Превышение власти" и "Грабеж" .
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