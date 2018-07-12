Пограничники задержали харьковчанку, которая везла в России танковое оптическое устройство

12 июля, 2018, 17:29

В пункт пропуска "Чугуновка" на выход из Украины пешком пришла харьковчанка 1968 года рождения, у нее на границе обнаружили танковое смотровое устройство

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

В ходе осуществления пограничного контроля правоохранители установили, что в отношении гражданки есть поручение от Службы безопасности Украины, относительно возможной попытки незаконного перемещения через границу запрещенных предметов и материалов.

Во время углубленного досмотра личных вещей женщины правоохранители обнаружили в сумке устройство ночного видения ТКН–1С (танковое командирское смотровое устройство), предназначенное для оснащения танков, находящихся на вооружении страны-агрессора.

Гражданка и указанное устройство переданы представителям Службы безопасности Украины.