Пограничники задержали харьковчанку, которая везла в России танковое оптическое устройство
12 июля, 2018, 17:29
В пункт пропуска "Чугуновка" на выход из Украины пешком пришла харьковчанка 1968 года рождения, у нее на границе обнаружили танковое смотровое устройство
Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
В ходе осуществления пограничного контроля правоохранители установили, что в отношении гражданки есть поручение от Службы безопасности Украины, относительно возможной попытки незаконного перемещения через границу запрещенных предметов и материалов.
Во время углубленного досмотра личных вещей женщины правоохранители обнаружили в сумке устройство ночного видения ТКН–1С (танковое командирское смотровое устройство), предназначенное для оснащения танков, находящихся на вооружении страны-агрессора.
Гражданка и указанное устройство переданы представителям Службы безопасности Украины.
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