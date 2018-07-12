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Почему взорвался миномет на Ривненском полигоне. Данные Минобороны

Проведенный следственный эксперимент показал, что разрыв миномета "Молот" на Ривненском полигоне произошел из-за двойного заряжания

Об этом заявил заместитель министра обороны Игорь Павловский во время заседания комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, сообщает Еспресо.TV.

Взрыв миномета "Молот" произошел из-за двойного заряжания. По словам главы научно-исследовательского института вооружения и военной техники вооруженных сил Украины Игоря Чепкова, экспериментальным путем выявили, что подобный разрыв ствола миномета происходит при двойном заряжании.

Главным вопросом расследования до сих пор остается то, почему не сработал предохранитель двойного заряжания во время тренировок на полигоне. По запросам депутатов сейчас происходит экспертиза качества стали ствола.

Представители концерна “Укроборонпром” - контролера качества минометов, - уверяют, что проблемой в основном является человеческий фактор и в конструкции миномета есть вопросы только по колесной базе, которая не выдерживает транспортировки.

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