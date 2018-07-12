Почему взорвался миномет на Ривненском полигоне. Данные Минобороны
Об этом заявил заместитель министра обороны Игорь Павловский во время заседания комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, сообщает Еспресо.TV.
Взрыв миномета "Молот" произошел из-за двойного заряжания. По словам главы научно-исследовательского института вооружения и военной техники вооруженных сил Украины Игоря Чепкова, экспериментальным путем выявили, что подобный разрыв ствола миномета происходит при двойном заряжании.
Главным вопросом расследования до сих пор остается то, почему не сработал предохранитель двойного заряжания во время тренировок на полигоне. По запросам депутатов сейчас происходит экспертиза качества стали ствола.
Представители концерна “Укроборонпром” - контролера качества минометов, - уверяют, что проблемой в основном является человеческий фактор и в конструкции миномета есть вопросы только по колесной базе, которая не выдерживает транспортировки.
- Напомним, 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне взорвался миномет, в результате чего трое военнослужащих 128-й (закарпатской) бригады погибли, еще 9 получили ранения.
- Основной версией причин взрыва считают нарушение мер безопасности во время проведения учений.
- Трое из девяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
- На Ривненском полигоне провели следственный эксперимент с двумя минометами "Молот", чтобы установить причины взрыва
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве