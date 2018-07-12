Никто не может заблокировать перспективы членства Украины в НАТО, - Порошенко
Об этом президент заявил во время брифинга по итогам саммита Украина-Грузия-НАТО, передает Еспресо.TV.
"Все без исключения говорили, что поддержка Украины должна заключаться в том, чтобы ускорить ее перспективы членства. Это была конкретная позиция. Я считаю, это демонстрирует отношение к Украине. Во вчерашней Декларации саммита еще раз была подчеркнута политика открытых дверей, подтверждено решение Бухарестского саммита и четко отмечено, что никто не может заблокировать этот процесс (интеграции Украины в НАТО, - ред.)", - заявил Порошенко.
Президент также рассказал, что обсудил на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
"Очень тщательно обсудили предстоящую встречу 16 июля в Хельсинки (Трампа с президентом России Путиным, - ред). Были тщательно обсуждены вопросы Северного потока-2. Когда говорил о продвижении реформ, пообещал господину президенту, что твердо рассчитываю на то, что парламент примет законопроект №7441”, - добавил он.
- Напомним, президент Петр Порошенко 11-12 июля совершит визит в Бельгию, где принимает участие в мероприятиях саммита НАТО по приглашению генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга.
- Ранее глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко рассказал, что Украина на саммите НАТО проведет обсуждение опасностей, существующих на восточном фланге Альянса со стороны России, отношений Украины и Организации Североатлантического договора и продвижения Киева к членству в блоке.
- 11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает, что на саммите Альянса в Брюсселе будет принято решение относительно Программы расширенных возможностей с Украиной.
- Саммит НАТО подтвердил евроатлантические устремления Украины, которые были поддержаны на Бухарестском саммите и на последующих саммитах Альянса.
- По мнению вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, во время саммита НАТО в сторону Украины были озвучены четкие позитивные сигналы.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве