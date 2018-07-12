Никто не может заблокировать перспективы членства Украины в НАТО, - Порошенко

12 июля, 2018, 18:24

По словам президента Петра Порошенко, все страны-члены НАТО поддерживают Украину и соглашаются, что никто не может заблокировать ее путь к членству

Об этом президент заявил во время брифинга по итогам саммита Украина-Грузия-НАТО, передает Еспресо.TV.

"Все без исключения говорили, что поддержка Украины должна заключаться в том, чтобы ускорить ее перспективы членства. Это была конкретная позиция. Я считаю, это демонстрирует отношение к Украине. Во вчерашней Декларации саммита еще раз была подчеркнута политика открытых дверей, подтверждено решение Бухарестского саммита и четко отмечено, что никто не может заблокировать этот процесс (интеграции Украины в НАТО, - ред.)", - заявил Порошенко.

Президент также рассказал, что обсудил на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

"Очень тщательно обсудили предстоящую встречу 16 июля в Хельсинки (Трампа с президентом России Путиным, - ред). Были тщательно обсуждены вопросы Северного потока-2. Когда говорил о продвижении реформ, пообещал господину президенту, что твердо рассчитываю на то, что парламент примет законопроект №7441”, - добавил он.