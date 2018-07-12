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Ни один из кандидатов в президенты не набирает 11%. Результаты двух соцопросов

Тимошенко продолжает лидировать в социологических опросах по выборам президента Украины, однако ее рейтинг держится на отметке 10,5%

Об этом говорится в опубликованных сегодня опросах группы "Рейтинг" и GFK.

Согласно результатам исследования группы "Рейтинг", лидером президентского рейтинга остается Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 10,5%. За Анатолия Гриценко готовы отдать свои голоса 6%, Юрия Бойко - 5,6%, Владимира Зеленского - 5,7%, Олега Ляшко - 5,1%, Петра Порошенко - 4,8%, Святослава Вакарчука - 4,3%, Евгения Мураева - 2,7%, Вадима Рабиновича - 2,4%, Олега Тягнибока - 1,6%, Андрея Садового - 1,6%, Сергея Таруту - 1%, Арсения Яценюка - 0,7%. Романа Бессмертного - 0,7%.

Между тем результаты соцопроса GFK указывают, что если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, то за Юлию Тимошенко проголосует 10% украинский, Владимира Зеленского - 7%, Анатолия Гриценко - 6%, Юрия Бойко - 5%, Олега Ляшко - 5%, Петра Порошенко - 5%, Вадима Рабиновича - 3%. По 1% получат Владимир Гройсман, Андрей Садовый, Олег Тягнибок, Валентин Наливайченко, Сергей Тарута, Роман Бессмертный и Евгений Мураев.

Социологи считают, что список потенциальных кандидатов в президенты Украины продолжает расти, но при этом рейтинг семи претендентов из первой десятки различается в пределах погрешности. Это говорит о возможности перестановок и перетоков во время предвыборной кампании.

Данные группы "Рейтинг" показывают, что избиратели Анатолия Гриценко в большинстве готовы голосовать за Тимошенко, а ее сторонники в основном пойдут к Вакарчуку. Те, кто считают своим кандидатом Зеленского и Вакарчука, не слишком склонны отдавать симпатии кому-то другому, что, по словам социологов, говорит о двух тенденциях: желании наконец увидеть в политике новых людей и разочарование молодежи в "старой гвардии".

Если же председатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко, занимающий третье место в рейтинге, не пойдет на выборы, его голоса, скорее всего, перейдут к другому представителя оппозиции - или Вадиму Рабиновичу, или Евгению Мураеву, опередившему своего коллегу.

Среди опрошенных группой "Рейтинг" респондентов, которые намерены голосовать, почти каждый пятый не определился с выбором. Антирейтинг в дальнейшем возглавляет Петр Порошенко: почти половина респондентов проголосовали бы за него ни в коем случае. За Юлию Тимошенко не проголосовали бы 28,5%, Арсения Яценюка - 26,9%, Олега Ляшко - 26,2%, Олега Тягнибока - 18,9%, Юрия Бойко - 16,1%, Вадима Рабиновича - 15,6% .

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