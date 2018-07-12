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Недалеко от Варшавы полиция и спасатели ищут огромного питона


фото: Animal Rescue Poland
Недалеко от Варшавы спасатели, полиция и экологи пятый день подряд безуспешно ищут взрослого тигрового питона, следы которого замечены у Вислы

Об этом сообщает Укринформ.

Ведется патрулирование на суше, лодками па реке, а также дронами с воздуха.

Шкуру питона после линьки обнаружил прохожий. Впоследствии следы пресмыкающегося заметили между населенными пунктами Дембина и Гасси. Эксперты установили, что кожа принадлежит взрослому тигровому питону длиной от 4 до 6 метров и диаметром 50 сантиметров.

Спасатели и полиция забили тревогу, предупреждая местное население о возможной опасности для прогулок в этом районе.

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Со среды спасатели с помощью беспилотников изучают местность, где может находиться питон, а в четверг планируют установить в этом районе так называемые фотоловки, которые будут реагировать на движения живых существ.

На месте работает группа быстрого реагирования, которая изучает весь поток информации, что попадает от патрулей и мониторинга.

Местная полиция просит всех, кто заметит питона, немедленно сообщить в полицию. Одновременно с этим, польские правоохранители пытаются установить, кому мог принадлежать питон и как он оказался на свободе.

Естественным ареалом обитания тигровых питонов является юго-восточная Азия: Пакистан, Индия, Бангладеш, Непал, Шри-Ланка, Индокитай.

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