НАТО подтверждает поддержку присоединения Украины к Альянсу
12 июля, 2018, 13:08
В НАТО подтвердили поддержку решений, согласно которым Украина в будущем должна вступить в Североатлантический альянс
Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Грузия-Украина НАТО, сообщает "Европейская правда".
"На фоне возобновленных стремлений Украины относительно ее членства в НАТО поддерживает свои решения, принятые на саммите в Бухаресте и во время последующих саммитов", - говорится в документе.
В заявлении союзники призвали Украину использовать все доступные инструменты под эгидой Комиссии Украина-НАТО, в частности, Годовую национальную программу.
Страны-члены НАТО также приветствовали значительный прогресс в реформах в Украине, в частности, принятие украинским парламентом законов об Антикоррупционном суде и национальную безопасность.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко назвал генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу год, когда Украина внедрит стандарты НАТО.
- Столтенберг сказал Порошенко, что Украина должна продолжать реформировать страну, в частности в оборонной сфере, чтобы приблизиться к вступлению в НАТО.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве