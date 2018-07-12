НАТО подтверждает поддержку присоединения Украины к Альянсу

12 июля, 2018, 13:08

В НАТО подтвердили поддержку решений, согласно которым Украина в будущем должна вступить в Североатлантический альянс

Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Грузия-Украина НАТО, сообщает "Европейская правда".

"На фоне возобновленных стремлений Украины относительно ее членства в НАТО поддерживает свои решения, принятые на саммите в Бухаресте и во время последующих саммитов", - говорится в документе.

В заявлении союзники призвали Украину использовать все доступные инструменты под эгидой Комиссии Украина-НАТО, в частности, Годовую национальную программу.

Страны-члены НАТО также приветствовали значительный прогресс в реформах в Украине, в частности, принятие украинским парламентом законов об Антикоррупционном суде и национальную безопасность.