NASA показало видео с падениями астронавтов на Луне
Об этом пишет Science Alert.
На видео из миссий Apollo астронавты обычно перемещаются по поверхности Луны прыжками. Однако двигаться в условиях низкой гравитации не так просто.
NASA подготовило подробный отчет по каждому случаю, когда астронавты теряли точку опоры. И каждому из них есть вполне логичное научное объяснение.
Миссия Apollo 15 занималась изучением скорости метаболизма астронавтов при перемещении по разным участкам лунной поверхности: в гору, под гору и по горизонтальной поверхности.
Участники миссии Apollo 16 должны были оценить различия в ловкости и способности передвигаться на Земле и на Луне, чтобы лучше понять как саму лунную гравитацию, так и ее влияние на перемещение по поверхности Луны.
Неуклюжесть астронавтов объясняется тем, что, несмотря на уменьшение веса (сила, с которой тело действует на горизонтальную опору или вертикальный подвес) на Луне, масса (мера инертности тела) остается неизменной.
Поэтому инерция, которая является сопротивлением тела изменению движения и связана с массой, а не с весом, также остается неизменной. Таким образом, астронавт, перемещаясь по лунной поверхности, делает это при других условиях, что и приводит к подпрыгиванию и некоторым казусам.
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