На Донбассе ранены двое украинских военных
12 июля, 2018, 19:08
Российские оккупационные войска 12 июля 6 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В течение дня враг открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Павлополь, Талаковка, Лебединское. Наряду с этим, защитников Павлополя враг обстрелял из 82-мм миномета и вооружения БМП.
Вследствие активных боевых действий российских оккупантов двое украинских воинов получили ранения. По данным разведки, один вражеский боевик убит, двое ранены.
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