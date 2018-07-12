Magic Leap впервые показали возможности своих очков дополненной реальности
Об этом пишет The Verge.
В частности, компания показала небольшой ролик, который демонстрирует работу прототипа очков, а также сообщила, что поставки AR-гарнитуры начнутся этим летом.
В комплекте с AR-очками идет вычислительный модуль, который будет находиться на поясе пользователя - он будет оснащен чипом NVIDIA Tegra X2 и содержать три процессора - четырехъядерный ARM A57, двухъядерный Denver 2, а также графический процессор , основанный на архитектуре NVIDIA Pascal, с 256 ядрами CUDA.
Magic Leap показала прототип в работе на примере технодемки Dodge (виртуальный голем бросает камни, а пользователь или уклоняется или блокирует броски).
AR-очки позволят разработчикам создавать игры и приложения на платформе Magic Leap, совместимые с открытым SDK. В ходе презентации стартап показал процесс создания игр: пользователь использовал жест пальцами, чтобы найти подходящее место для размещения трехмерного объекта в дополненной реальности. Нужное место система отметила зеленым цветом.
Все приложения на Magic Leap доступны не одному человеку: сразу несколько игроков могут видеть один и тот же объект и взаимодействовать с ним в реальном времени.
На данный момент цена устройства не указана. Впрочем, в феврале глава стартапа сообщил, что самая дешевая версия будет стоить примерно как топовый смартфон.
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