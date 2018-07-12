Луценко расформировал Департамент спецрасследований, который вел дела Майдана

12 июля, 2018, 11:18

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал приказ о ликвидации возглавляемого Сергеем Горбатюком Департамента спецрасследований ГПУ, который расследовал дела преступлений в центре Киева во время Революции Достоинства

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Кроме Департамента спецрасследований, ликвидировано еще 3 подразделения в структуре ГПУ: Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики, Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями и Управления процессуального руководства по уголовным производствам следственного управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.

Зато в структуре ГПУ создано Управление специальных расследований как самостоятельное структурное подразделение с той же штатной численностью, и одноименное управление в составе бывшего Департамента специальных расследований. Отдел процессуального руководства по уголовным производствам следственного управления специальных расследований включено как отдельное подразделение в Департамент процессуального руководства по уголовным производствам, подследственных Государственном бюро расследований.

Также на базе двух самостоятельных ликвидированных структурных подразделений образовано два новых управления в составе Главного следственного управления ГПУ: Управление по расследованию уголовных производств в сфере экономики и Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.