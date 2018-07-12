Когда тишина заговорила: украинские звезды снялись для фотоазбуки языка жестов
Фотографии размещены на Facebook-странице проекта Gres Todorchuk.
Проект реализовали в рамках инициативы "Когда тишина заговорила" ОО "Почувствуй". Ее цель – привлечь внимание к теме потери слуха и адаптации неслышащих людей. По статистике, каждый девятый украинец теряет слух и часто об этом не догадывается. На языке жестов говорят более 250 000 украинцев, но его не учат в школах даже на базовом уровне.
Основатели "Почувствуй" Людмила и Андрей Пышные верят, что это возможно изменить. Что однажды каждый будет знать, как сказать на языке жестов "привет" и "спасибо", а каждый, кто теряет слух, сможет найти понимание и поддержку.
в проекте снялись Сергей Бабкин, Владимир Зеленский, Юрий Горбунов, Джамала, Маша Ефросинина, Андрей Хлывнюк, Монатик, Екатерина Осадчая, Богдан Ступка, Настя Каменских, Ольга Фреймут, Вера Брежнева, Лера Кудрявцева и другие звезды.
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