Когда тишина заговорила: украинские звезды снялись для фотоазбуки языка жестов

12 июля, 2018, 11:27

Украинские знаменитости снялись в фотопроекте "Звездная азбука", созданном для привлечения внимания к проблеме людей с нарушениями слуха

Фотографии размещены на Facebook-странице проекта Gres Todorchuk.

Проект реализовали в рамках инициативы "Когда тишина заговорила" ОО "Почувствуй". Ее цель – привлечь внимание к теме потери слуха и адаптации неслышащих людей. По статистике, каждый девятый украинец теряет слух и часто об этом не догадывается. На языке жестов говорят более 250 000 украинцев, но его не учат в школах даже на базовом уровне.

Основатели "Почувствуй" Людмила и Андрей Пышные верят, что это возможно изменить. Что однажды каждый будет знать, как сказать на языке жестов "привет" и "спасибо", а каждый, кто теряет слух, сможет найти понимание и поддержку.

в проекте снялись Сергей Бабкин, Владимир Зеленский, Юрий Горбунов, Джамала, Маша Ефросинина, Андрей Хлывнюк, Монатик, Екатерина Осадчая, Богдан Ступка, Настя Каменских, Ольга Фреймут, Вера Брежнева, Лера Кудрявцева и другие звезды.