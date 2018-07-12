Кличко подписал повышение тарифа на проезд до 8 грн

12 июля, 2018, 20:16

С 14 июля в Киеве будут установлены новые тарифы на перевозки пассажиров в метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке

Соответствующее распоряжение подписал городской голова Киева Виталий Кличко, информирует пресс-служба КГГА.

Так, согласно документу, разовый билет на проезд в одном из видов транспорта будет стоить 8 гривен. В то же время пассажиры, которые пользуются системой пополнения бесконтактных карточек, будут иметь возможность платить за 1 поездку в метрополитене от 6,50 грн в случае единоразового приобретения 50 поездок.

Кроме того, срок действия бесконтактной карточки увеличивается с 6 до 12 месяцев. Количество поездок, единовременно приобретенных на пластиковую карточку, не может превышать 50 единиц, а общее количество таких поездок не может превышать 100 единиц.

Стоимость проездного билета на один месяц в наземном транспорте (без ограничения количества поездок) обойдется в 390 грн, а в метрополитене — 610 грн; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) — 570 грн; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) — 670 грн.

Кроме того, в столичном метро вводятся новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (75 грн), 14 поездок на 7 дней (104 грн) и 30 поездок на 15 календарных дней (210 грн).

Согласно распоряжению, сохранены льготы на проезд в общественном транспорте для пенсионеров, ветеранов боевых действий на Донбассе, чернобыльцев и других льготных категорий населения.

Отмечается, что ранее приобретенные проездные билеты или жетоны остаются действительными до конца июля. Также пассажиры могут осуществлять проезд в метро по ранее приобретенным пластиковыми бесконтактными картами.

Начиная с 1 сентября, ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца обмену не подлежат и средства за них не возвращаются.