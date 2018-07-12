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Какие самые распространенные причины ДТП. В МВД назвали топ-5 причин

Министерство внутренних дел Украины назвало список самых распространенных причин ДТП первого полугодия 2018 года

Об этом сообщается на Facebook-странице ведомства.

"За первые 6 месяцев 2018 года на территории Украины произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий, что на 10,2 % меньше чем за аналогичный период прошлого года. Из них с пострадавшими — 9965. В ДТП травмировалось 12 847 человек и 1237 человек погибло", - говорится в сообщении.

К наиболее распространенным причинам ДТП вошли: нарушение правил проезда перекрестков; несоблюдение безопасной дистанции; нарушение правил маневрирования; превышение разрешенной скорости движения и управление в состоянии опьянения.

 

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