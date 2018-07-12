Глава "Укрпочты" написал заявление об отставке

12 июля, 2018, 22:56

И.о. генерального директора "Укрпочты" Игорь Смилянский написал министру инфраструктуры Владимиру Омеляну заявление об отставке и озвучил условия, на которых он готов продолжить руководство компанией после 31 августа

Об этом говорится на странице Смилянского в Facebook.

Среди необходимых условий нового контракта - возможность формирования собственной команды и наличие рыночных зарплат, политическая независимость, возможность реализации "шоковых" реформ и поддержанная правительством стратегия развития компании.

Накануне президент Петр Порошенко отреагировал на обращение граждан о сокращении отделений "Укрпочты" в сельской местности, а также прекращение предоставления услуги по выплате пенсий через ее отделения в случае, если регулируемые государством тарифы на это не будут повышены. Президент призвал воздержаться от таких шагов и выработать более приемлемый вариант.

Читайте также: "Укрпочта" на новый лад. Как меняется главная почта страны

На встрече со Смилянским, министрами соцполитики Андреем Ревой, инфраструктуры Владимиром Омеляном и главой правления Пенсионного фонда Алексеем Зарудным Порошенко назвал неприемлемым сокращение отделений "Укрпочты" в селах.