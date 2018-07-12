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Гассиев верит в победу над Усиком по очкам


фото: twitter
Российский боксер Мурат Гассиев уверен, что способен победить украинца Александра Усика по очкам

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Гассиев заявил, что пересмотрел поединок украинца против латвийца Майриса Бриедиса и пришел к выводу, что ему по силам победить Усика не только нокаутом, но и по очкам.

"Я не считаю, что Усика невозможно победить по очкам. По крайней мере в предыдущем бою первую его половину по очкам выигрывал именно Бриедис. Другое дело, что он не смог довести бой до победы, и именно Александр переломил ход боя", - сказал Гассиев.

  • Сейчас Александр Усик ведет подготовку к финальному бою во Всемирной боксерской суперсерии, где его соперником 21 июля станет Мурат Гассиев.
  • Бывший тренер украинца Джеймс Али Башир назвал фаворитом поединка против россиянина именно Усика.

  • Усик будет защищать титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO и попытается отобрать пояса IBF и WBA в Гассиева.

  • Промоутер украинца Александр Красюк заявил, что Усик перед поединком в Москве находится в сумасшедшей форме.

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