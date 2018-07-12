Гассиев верит в победу над Усиком по очкам

12 июля, 2018, 08:38

Российский боксер Мурат Гассиев уверен, что способен победить украинца Александра Усика по очкам

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Гассиев заявил, что пересмотрел поединок украинца против латвийца Майриса Бриедиса и пришел к выводу, что ему по силам победить Усика не только нокаутом, но и по очкам.

"Я не считаю, что Усика невозможно победить по очкам. По крайней мере в предыдущем бою первую его половину по очкам выигрывал именно Бриедис. Другое дело, что он не смог довести бой до победы, и именно Александр переломил ход боя", - сказал Гассиев.