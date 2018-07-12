Гассиев верит в победу над Усиком по очкам
12 июля, 2018, 08:38
Российский боксер Мурат Гассиев уверен, что способен победить украинца Александра Усика по очкам
Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Гассиев заявил, что пересмотрел поединок украинца против латвийца Майриса Бриедиса и пришел к выводу, что ему по силам победить Усика не только нокаутом, но и по очкам.
"Я не считаю, что Усика невозможно победить по очкам. По крайней мере в предыдущем бою первую его половину по очкам выигрывал именно Бриедис. Другое дело, что он не смог довести бой до победы, и именно Александр переломил ход боя", - сказал Гассиев.
- Сейчас Александр Усик ведет подготовку к финальному бою во Всемирной боксерской суперсерии, где его соперником 21 июля станет Мурат Гассиев.
- Бывший тренер украинца Джеймс Али Башир назвал фаворитом поединка против россиянина именно Усика.
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Усик будет защищать титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO и попытается отобрать пояса IBF и WBA в Гассиева.
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Промоутер украинца Александр Красюк заявил, что Усик перед поединком в Москве находится в сумасшедшей форме.
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