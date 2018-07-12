Бывший соперник пожелал Усику поражения в бою с Гассиевым

12 июля, 2018, 11:37

Экс-соперник Александра Усика поляк Кшиштоф Гловацки желает украинцу поражения в поединке против россиянина Мурата Гассиева

Об этом сообщает Ringpolska.

Экс-чемпион мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) считает, что Усик может победить Гассиева, если будет действовать так, как и в бою с ним, но при этом желает победы россиянину.

"Если Усик пойдет в размен ударами, то может оказаться на настиле. Гассиев также невероятно силен, он способен вложить Усика. Но если Усик будет драться так, как со мной - не рваться вперед, а работать сериями ударов и быстро двигаться, то он может выиграть по очкам.

Я надеюсь, что в моем весе будет проведен еще один турнир WBSS. Поэтому я хочу, чтобы Гассиев победил Усика, а Александр бы потом выступил в еще одном сезоне суперсерии. Тогда у нас с ним мог бы состояться реванш ", - сказал Гловацки.