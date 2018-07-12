Бывший соперник пожелал Усику поражения в бою с Гассиевым
Об этом сообщает Ringpolska.
Экс-чемпион мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) считает, что Усик может победить Гассиева, если будет действовать так, как и в бою с ним, но при этом желает победы россиянину.
"Если Усик пойдет в размен ударами, то может оказаться на настиле. Гассиев также невероятно силен, он способен вложить Усика. Но если Усик будет драться так, как со мной - не рваться вперед, а работать сериями ударов и быстро двигаться, то он может выиграть по очкам.
Я надеюсь, что в моем весе будет проведен еще один турнир WBSS. Поэтому я хочу, чтобы Гассиев победил Усика, а Александр бы потом выступил в еще одном сезоне суперсерии. Тогда у нас с ним мог бы состояться реванш ", - сказал Гловацки.
- Александр Усик победил Кшиштофа Гловацки осенью 2016 года и отобрал у него титул чемпиона мира WBO.
- Гассиев заявил, что в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии 21 июля в Москве способен победить Усика по очкам.
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Усик будет защищать титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO и попытается отобрать пояса IBF и WBA в Гассиева.
- Бывший тренер украинца Джеймс Али Башир назвал фаворитом поединка против россиянина именно Усика.
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Промоутер украинца Александр Красюк заявил, что Усик перед поединком в Москве находится в сумасшедшей форме.
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