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Бой-реванш Кличко - Льюис оказался под угрозой срыва


фото: CBS Sports
Британский боксер Леннокс Льюис пока не давал согласия на анонсированный выставочный бой против Виталия Кличко в Киеве

Об этом сообщает ESPN.

Выставочный бой между двумя легендарными экс-чемпионами мира в супертяжелом весе может не состояться. Представители Льюиса обратились к WBС (Всемирного боксерского совета) и сообщили, что не получали предложений о проведении боя.

Первый поединок Кличко против Льюиса, состоялся 21 июня 2003 года и был признан "боем десятилетия в супертяжелом весе". Тогда бой остановили из-за рассечения у украинца и отдали, по регламенту, победу британцу, хотя по очкам вел Кличко.

Льюис обещал дать украинцу реванш, но не сдержал слова и через несколько месяцев объявил о завершении карьеры.

  • Выставочный поединок между Кличко и Льюисом должен был состояться во время 56-го конгресса WBC, который пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября 2018 года в рамках благотворительного аукциона.
  • 56-й конгресс WBC впервые в истории пройдет в Киеве, куда прилетят около 700 участников конвенции из 160 стран мира. Среди них будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, рефери, а также спортивные менеджеры и функционеры.
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