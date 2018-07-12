Бой-реванш Кличко - Льюис оказался под угрозой срыва

12 июля, 2018, 09:54

Британский боксер Леннокс Льюис пока не давал согласия на анонсированный выставочный бой против Виталия Кличко в Киеве

Об этом сообщает ESPN.

Выставочный бой между двумя легендарными экс-чемпионами мира в супертяжелом весе может не состояться. Представители Льюиса обратились к WBС (Всемирного боксерского совета) и сообщили, что не получали предложений о проведении боя.

Первый поединок Кличко против Льюиса, состоялся 21 июня 2003 года и был признан "боем десятилетия в супертяжелом весе". Тогда бой остановили из-за рассечения у украинца и отдали, по регламенту, победу британцу, хотя по очкам вел Кличко.

Льюис обещал дать украинцу реванш, но не сдержал слова и через несколько месяцев объявил о завершении карьеры.