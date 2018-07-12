Антикоррупционный суд: Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей

12 июля, 2018, 17:01

Народные депутаты проголосовали за внесение изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За проект закона №7441 "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде" проголосовали 254 народных избранников.

Как отмечается в пояснительной записке, этот законопроект нужен для комплексного непротиворечивого урегулирования вопросов организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда и гарантий деятельности судей.

Так, изменения в закон детализируют регулирование вопросов деятельности палат высших специализированных судов, закрепляют, учитывая рекомендации Венецианской комиссии, определенную институциональную автономность апелляционной палаты Высшего спецсуда.

В частности, предлагается определить, что апелляционная палата Высшего спецсуда действует в его составе на основе институциональной, организационной, кадровой и финансовой автономии. Для нее предусмотрено отдельное проведение конкурса на занятие должностей судей апелляционной палаты (отдельно от конкурса на занятие других должностей судей высшего специализированного суда), определение Государственной судебной администрацией Украины по согласованию с Высшим советом правосудия количества судей в пределах общего количества судей высшего специализированного суда, наличие отдельной бюджетной программы на финансирование ее деятельности с наделением председателя палаты полномочиями согласовывать проект сметы Высшего антикоррупционного суда, в части финансирования деятельности Апелляционной палаты, и использования бюджетных средств, предусмотренных на содержание Апелляционной палаты.

Также закон предусматривает наличие в аппарате Апелляционной палаты самостоятельного структурного подразделения, обеспечивающего деятельность этой палаты.

Также предлагается определить высших специализированных судов главными распорядителями средств госбюджета, а также определение в бюджете расходов на содержание апелляционной палаты Высшего специализированного суда.