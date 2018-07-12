Антикоррупционный суд: Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За проект закона №7441 "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде" проголосовали 254 народных избранников.
Как отмечается в пояснительной записке, этот законопроект нужен для комплексного непротиворечивого урегулирования вопросов организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда и гарантий деятельности судей.
Так, изменения в закон детализируют регулирование вопросов деятельности палат высших специализированных судов, закрепляют, учитывая рекомендации Венецианской комиссии, определенную институциональную автономность апелляционной палаты Высшего спецсуда.
В частности, предлагается определить, что апелляционная палата Высшего спецсуда действует в его составе на основе институциональной, организационной, кадровой и финансовой автономии. Для нее предусмотрено отдельное проведение конкурса на занятие должностей судей апелляционной палаты (отдельно от конкурса на занятие других должностей судей высшего специализированного суда), определение Государственной судебной администрацией Украины по согласованию с Высшим советом правосудия количества судей в пределах общего количества судей высшего специализированного суда, наличие отдельной бюджетной программы на финансирование ее деятельности с наделением председателя палаты полномочиями согласовывать проект сметы Высшего антикоррупционного суда, в части финансирования деятельности Апелляционной палаты, и использования бюджетных средств, предусмотренных на содержание Апелляционной палаты.
Также закон предусматривает наличие в аппарате Апелляционной палаты самостоятельного структурного подразделения, обеспечивающего деятельность этой палаты.
Также предлагается определить высших специализированных судов главными распорядителями средств госбюджета, а также определение в бюджете расходов на содержание апелляционной палаты Высшего специализированного суда.
- Напомним, в подписанном и опубликованном законе "О Высшем антикоррупционный суд" нашли норму о том, что уголовные дела, которые уже направлены в суд первой инстанции, не подлежат пересмотру в апелляционной палате ВАС. Апелляцию по этим делам должны рассматривать общие суды, даже если ВАС на тот момент уже заработает. Эта правка выводит из рассмотрения ВАС все нынешние резонансные дела в отношении топ-коррупции.
- Тем временем Комитет по вопросам правовой политики и правосудия опровергает обвинения в том, что председатель комитета не зачитал правки относительно апелляционного рассмотрения дел в рамках закона о Высшем антикоррупционный суд.
- 7 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект №7440 о Высшем антикоррупционном суде, учтя общую позицию международных партнеров и украинской власти.
- 11 июня президент Петр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.
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